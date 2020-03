Coronavirus, l'appello dei medici bresciani: "Chiudere tutto"

Le terapie intensive della Lombardia "non hanno più posti. Il mio appello alle istituzioni è quello di chiudere tutto. Non si può continuare a far circolare le persone". Lo ha detto Sergio Cattaneo, primario di Cardiorianimazione degli Spedali Civili di Brescia. Pensiero condiviso anche da Paolo Terragnoli, primario del Pronto soccorso della Clinica Poliambulanza. "E' finito il momento di uscire, bisogna stare a casa e va chiuso tutto".