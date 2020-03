Coronavirus, la Procura di Milano avverte: "Le violazioni sono reati, puniremo"

Coronavirus, a Milano montagnetta di San Siro e Martesana affollati nonostante i divieti Italy Photo Press 1 di 17 Italy Photo Press 17 di 17 Italy Photo Press 17 di 17 Italy Photo Press 17 di 17 Italy Photo Press 17 di 17 Italy Photo Press 17 di 17 Italy Photo Press 17 di 17 Ansa 17 di 17 Ansa 17 di 17 Ansa 10 di 17 Ansa 11 di 17 Ansa 12 di 17 Ansa 13 di 17 Ansa 14 di 17 Ansa 15 di 17 Ansa 16 di 17 Ansa 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ogni denuncia per "inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità", a carico di coloro che vanno in giro in città senza un comprovato motivo sarà valutata e, in caso di dolo o anche solo di colpa, si infliggerà un decreto penale di condanna, che resta come un precedente penale. Così intende muoversi la Procura di Milano nei confronti di chi viola le norme sull'emergenza coronavirus.

Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui