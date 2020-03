Coronavirus, Gallera: "In Lombardia dimezzata la crescita dei contagiati"

"In Lombardia si è dimezzata la crescita dei casi di coronavirus: domenica i contagi sono aumentati di 1.691 unità, rispetto ai 3.251 di sabato". Lo ha comunicato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, sottolineando che anche a Milano il dato è dimezzato (+424 rispetto a 868). A livello regionale i decessi sono stati 361 nelle ultime 24 ore, a fronte dei 546 di sabato. Il totale delle vittime in Lombardia è 3.456. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui