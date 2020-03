Coronavirus, Viminale: altri 11mila denunciati, nuovo record

Sabato le forze di polizia hanno controllato, in applicazione delle misure di contenimento del contagio da coronavirus, 208.053 persone e 11.068 sono state denunciate, ancora un record. Salgono così a 1.858.697 le persone controllate dall'11 al 21 marzo, 82.041 quelle denunciate per mancato rispetto di ordine dell'autorità, 1.943 per false dichiarazioni. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui