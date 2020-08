Coronavirus, focolaio in una Rsa di Milano: 22 positivi

Il coronavirus torna nelle residenze per anziani. Presso la Rsa Quarenghi, nella periferia nord-ovest di Milano, sono risultati positivi al tampone 21 ospiti e un operatore sanitario. Tra i contagiati, soltanto uno presenta sintomi. La metà degli ospiti risultati positivi è già stata ricoverata in ospedale in reparti Covid, mentre gli altri dieci sono isolati in attesa di un posto e l'operatore è stato messo a riposo.