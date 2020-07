Coronavirus, a Bologna altro focolaio in un polo logistico

A darne notizia è l'edizione locale del quotidiano Repubblica. All'esito dei tamponi effettuati dall'Asl tra alcuni dei lavoratori - ha detto l'azienda interpellata dal giornale - ci sono stati riferiti, al momento, 18 casi di positività al contagio, tutti riguardanti soggetti asintomatici. I test sugli altri lavoratori del sito sono ancora in corso". Secondo il sindacato Si-Cobas, che chiede la chiusura del magazzino, sono, in realtà di più. Dopo la scoperta di due positività, l'Ausl di Bologna ha fatto una campagna di tamponi a tappeto che ha riguardato 220 lavoratori.

Sconfitto focolaio in Rsa dell'Alessandrino Intanto è rientrata l'emergenza alla Rsa Madonna del Pozzo di San Salvatore Monferrato (Alessandria). I tamponi effettuati nei giorni scorsi a ospiti e personale hanno dato tutti esito negativo. Il risultato, spiega Massimiliano Vacchina, direttore generale dell'Opera Diocesana Assistenza che controlla la Rsa, "non deve assolutamente portarci ad abbassare la guardia ma certamente è la riprova del lavoro svolto con grande professionalita' in questo delicato periodo". A metà giugno erano 21 gli ospiti, su 54, positivi al Covid-19, oltre a 11 dipendenti, tra Oss e infermieri, su una equipe di 38 persone. Gli anziani trasferiti per essere curati hanno sconfitto il virus e presto faranno ritorno nella struttura. "Purtroppo però 2 di loro non ce l'hanno fatta e si uniscono a 4 ricoverati in ospedale che ci hanno lasciato".