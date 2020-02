Coronavirus, aumentano i contagi e il NordItalia si "blinda": in Lombardia  crescono gli infettati

Aumentano i casi di contagio da coronavirus in Italia. Sono oltre 100 le persone trovate positive: 89 in Lombardia, 17 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, 2 nel Lazio (la coppia di turisti cinesi allo Spallanzani) ed una in Piemonte. Due, invece, le vittime, una in Veneto e un'altra in Lombardia. Continuano i test per le persone che hanno avuto contatti con i contagiati. Intanto Il Nord si "blinda": nelle città del focolaio scatta il divieto di ingresso e allontanamento. Si ferma anche lo sport