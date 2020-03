Coronavirus, Attilio Fontana: "Chiederò l’Esercito in tutta la regione”

"Ho avuto un lungo colloquio con il ministro Boccia e stiamo facendo in modo che le misure adottate vengano rispettate". A parlare a "Pomeriggio Cinque" è il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che fa sapere che chiederà "l'estensione in tutta la regione del programma 'strade sicure'" dell'Esercito "per dare un elemento di deterrenza" a tutti i cittadini che continuano a circolare in strada nonostante l'emergenza coronavirus.

"Non e' una vacanza per cui si va al parco, e' una guerra - continua Fontana che conclude - in guerra, normalmente, si hanno restrizioni e sacrifici molto maggiori".