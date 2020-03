Coronavirus, Fontana: "State a casa o chiederemo provvedimenti"

Vista la grande quantità di persone ancora in strada nonostante i divieti per l'emergenza coronavirus, il governatore lombardo, Attilio Fontana, minaccia interventi per far restare a casa i cittadini. E spiega che "per adesso ve lo chiediamo, ma se si dovesse andare avanti domanderemo al governo provvedimenti più rigorosi". E lancia un appello a medici e infermieri per "mettersi a disposizione scrivendoci.



