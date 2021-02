Como, malata di tumore cerca la madre naturale: "Solo lei può salvarmi"

"Cerco la mia mamma naturale, solo lei può salvarmi dal tumore". Arriva a Como da Milano l'appello della 47enne Daniela Molinari alla ricerca dei suoi veri genitori per sottoporsi a una cura sperimentale per combattere il cancro che l'affligge da 3 anni. La donna vive nel capoluogo lombardo da quando è stata adottata, ma è nata a Como e lì, attraverso le pagine de La Provincia di Como, lancia il suo appello salva-vita.

Daniela Molinari è un'infermiera psichiatrica e ha due figlie di 23 e 9 anni. Tre anni fa si è ammalata di un tumore che resiste alle cure tradizionali; da qui la proposta dei medici di sottoporsi a una terapia sperimentale che necessita della mappa genetica della madre o del padre e, quindi, l'appello, disperato, per trovare i suoi veri genitori.

Quando è nata Daniela Molinari è stata lasciata nell'allora orfanotrofio delle suore di Rebbio, da una donna che non l'ha riconosciuta e lì l'ha abbandonata 47 anni fa.



"So benissimo che sono pochissime le possibilità di rintracciare mia madre - dice a La Provincia di Como la donna, - ma non voglio lasciare nulla di intentato. Della mia nascita non so quasi nulla".