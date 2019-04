“Live - Non è la d’Urso”, Paola Caruso abbraccia la sua possibile madre biologica

Paola Caruso da quando ha scoperto di essere stata adottata ha cercato di ritrovare la sua madre biologica e forse ora ce l’ha fatta. A “Live – Non è la d’Urso” la showgirl ha potuto abbracciare Imma, la donna che pensa di essere il suo genitore.



“E’ un sogno. E’ una cosa incredibile: lo sento nel mio cuore che è lei “ ha confessato commossa Paola Caruso. Quando le due si sono incontrate, si sono a lungo abbracciate lasciandosi andare all'emozione e piangendo di gioia.



Imma, originaria di Catanzaro, dopo una relazione con un giocatore di calcio, partorì proprio nel giorno di nascita di Paola Caruso e nella stessa clinica una bimba dagli occhi azzurri. Dopo il parto, però, le fu detto che la piccola non ce l’aveva fatta ed era morta poco essere venuta al mondo. Questa, però, non era altro che una bugia.



La donna non si diede pace per quella femminuccia che aveva potuto tenere in braccio solo per pochi minuti fino a quando non ha visto in televisione Paola Caruso mentre raccontava la sua storia. E’ da quel momento che Imma non ha dubbi: la sua bimba dagli occhi azzurri è proprio la showgirl. Ora le due dovranno sottoporsi all’esame del Dna ma, anche se gli esami saranno negativi, Imma non ha dubbi: “Se tu mi vuoi ci sono lo stesso. Io sono qui con te, sempre”.