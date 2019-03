Paola Caruso: “Michelino è arrivato, ma il padre non si è fatto sentire”

È finalmente ora di andare a casa per Paola Caruso e per il suo piccolo Michele Nicola, per tutti Michelino. La neo mamma e il suo bambino hanno lasciato l’ospedale e hanno fatto entrare le telecamere di “Pomeriggio Cinque” nella casa dove inizieranno una nuova vita.



Una vita che, per adesso, non prevede un papà per Michelino: “La parte brutta del parto – racconta Paola – è stata l’assenza del padre (Francesco Caserta). L’ho chiamato per dirgli che stavo entrano in travaglio, aveva detto che sarebbe venuto e invece non si è presentato in ospedale”. La ex Bonas però adesso è concentrata solo sul suo bambino: “Sono emozionata, ho quasi le lacrime”.