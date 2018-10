I figli non riconosciuti alla nascita: "Serve una legge sulle origini per l'adottato e la madre biologica"

15 ottobre 2018 14:10 I figli non riconosciuti alla nascita: "Serve una legge sulle origini per lʼadottato e la madre biologica" Per la terza volta in dieci anni viene presentata a Roma una proposta che faciliti le ricerche della propria storia e il perché dellʼabbandono in fasce. "Dobbiamo colmare un vuoto dietro e dentro", sottolinea a Tgcom24 Anna Arecchia, presidente del comitato promotore

"E' un diritto doppio che chiediamo per la terza volta al parlamento: quello di un adottato di conoscere la sua storia e il perché del suo abbandono; quello di una madre, ingannata o obbligata a non riconoscere il proprio figlio, di rinunciare all'anonimato". Si addentra in un tema delicatissimo e poco noto il disegno di legge che il senatore Simone Pillon, a firma congiunta con il collega M5s Francesco Urraro, depositerà nei prossimi giorni, come spiega a Tgcom24 Anna Arecchia, presidente del Comitato nazionale per il diritto alle origini biologiche. "Non è il richiamo del sangue che ci spinge a chiedere una legge per l'accesso ai dati sanitari di partorienti in anonimato che non hanno riconosciuto il proprio figlio - precisa. - E' una necessità sentita a ogni età di sapere il perché dell'abbandono, la propria storia, la propria anamnesi medica, per non sentirci più libri con le pagine iniziali strappate. E' il diritto degli adottati di colmare il vuoto dietro e dentro e di una madre di trovare quello che magari cerca da una vita".

Quando nasce la vostra battaglia di figli non riconosciuti alla nascita e poi adottati?

"Il Comitato nacque nel 2008 e opera, su base volontaria, senza fondi e a fini solidaristici, come interfaccia politica di tante associazioni locali per portare in Parlamento la nostra esigenza di conoscere le nostre radici. Esigenza ostacolata dalla Legge dei cento anni, che secreta per un secolo i documenti sanitari delle mamme che non ci hanno riconosciuto alla nascita. L'iter fu avviato appunto nel 2008 ma si arenò subito, non si era pronti, eravamo troppo anticipatari sulla tematica. Finché non riaccese le speranze la sentenza della Corte Costituzionale del 2013 che ha dichiarato incostituzionale quel divieto di sapere per 100 anni. Fu evidente che serviva una legge, anche perché la Cassazione si è pronunciata poi nel 2016 la prima volta per dare il diritto anche in caso di madre deceduta, opportunità che il nostro disegno di legge già prevedeva, e poi a gennaio 2017 ha ribadito il diritto alle origini con la sentenza a sezioni unite".



Una legge per chi?

"Per quei 400mila, il 90% di tutti gli adottati italiani, nati dal 1930 in avanti, che non furono riconosciuti alla nascita dalle loro madri, le quali ricorsero all'anonimato senza mai la possibilità di un ripensamento. Eppure le mamme che ritroviamo ci dicono sempre: 'Ti cercavo da una vita'".