Como, crac da 100 milioni di euro: arrestato un ristoratore "stellato"

La guardia di finanza di Como ha arrestato un imprenditore della ristorazione accusato di un crac da oltre 100 milioni di euro.

Ai domiciliari è finito Giovanni Maspero , titolare del ristorante "Tigli in Thoeria", lussuoso locale premiato anche quest'anno con una stella dalla guida Michelin. L'accusa nei suoi confronti è di bancarotta fraudolenta per distrazione e frode fiscale . Il gip di Como ha disposto anche il sequestro preventivo di quasi 18 milioni di euro , nonché delle quote di una srl in liquidazione intestata all'indagato.