Evasione fiscale in Romagna, sequestri anche al Papeete di Milano Marittima 

Appena qualche giorno fa il leader della Lega, Matteo Salvini, era tornato nel suo luogo d'elezione vacanziera, per tuonare contro Letta e Conte. Ora il bar sulla spiaggia di Milano Marittima, diventato famoso nell'estate del 2019 durante la crisi del governo gialloverde, è balzato alle cronache per un'inchiesta fiscale. La Papeete Srl, per 384.676 euro e la Villapapeete srl, per 147.142, figurano tra le società destinatarie di un decreto di sequestro emesso a Ravenna. Il provvedimento è a carico di 35 imprenditori per un totale di circa 2,3 milioni di euro.