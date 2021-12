"Cercansi parrucchieri per le pazienti oncologiche di Lodi": l'appello di Natale dei volontari

Facebook / ODV Associazione Lodigiana Amici di Oncologia

A.A.A. Cercansi tre parrucchieri volontari che taglino i capelli in ospedale ai malati oncologici. L'appello arriva a pochi giorni dal Natale dall'Alao (l'Associazione Lodigiana Amici di Oncologia), attiva dal 1990 al fianco dei pazienti oncologici e dei famigliari dell'ospedale di Lodi. La disponibilità richiesta è di un paio d'ore, dalle 14.30 alle 16.30, ogni lunedì. "Abbiamo bisogno di rinforzare la squadra che vada in ospedale come parrucchiere volontario per le pazienti ricoverate in Oncologia", spiega sulla stampa locale la presidente dell'associazione Carla Bertani Allegri.