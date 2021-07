Carolina Marconi sfoggia la parrucca: "Da pelatina a capellona"

A Carolina Marconi , la lotta contro il cancro non toglie il sorriso e nemmeno la voglia di piacersi e sentirsi bella: affronta la malattia con grande coraggio cercando la gioia nelle piccole cose. Dopo essersi rasata la testa presenta ai follower il nuovo cambio di look e sfoggia una nuova chioma lunga e fluente. "Come vedete, da pelatina a capellona" scrive l'ex gieffina sui social, posando sorridente con la parrucca.

"Volevo una parrucca da un po'" scrive Carolina ai follower spiegando la sua scelta. "La cosa bella è che la parrucca è arrivata prima che cadessero i capelli , volevo metterla subito per non vedermi “cambiata" racconta. "Sinceramente non so come avrei potuto reagire ma quando fai questo tipo di percorso piano piano capisci che l’ultimo tuo pensiero è la caduta dei capelli perché la verità è che indebolendosi non appartengono più a te e diventa quindi una liberazione rasarli. Per me è stato così, alla fine preferivo vedermi pelata" racconta nel suo post.



"Pensavo di soffrire mano mano che i giorni passavano e mi guardavo allo specchio del mio bagno ,avevo paura di non riconoscermi, invece nel mio inconscio capivo che ero sempre io, il mio sorriso, i miei occhietti... e cercavo di amarmi ancora di più (nella vita ti devi predere cura di te stesso e amarti, non aspettare che lo facciano gli altri)" confida la Marconi ai follower che la seguono con affetto. "Sia chiaro, se fa troppo caldo vado anche in giro da pelatina, ma la vita è uno stato d’animo ci sono giorni che ti vuoi vedere anche con i capelli, quando l’ho indossata ero felice come una bambina" racconta.

Carolina, in questo momento di difficoltà non pensa solo a se stessa, ma anche a tutte coloro che si trovano nella stessa situazione: "Sto cercando nel mio piccolo di creare un'associazione per cercare di aiutare tante donne peraver la loro parrucca gratis ma ci vorrà del tempo spero che mi aiuterete a farle felici".

Carolina Marconi, “bella pelatina”: secondo ciclo di chemio fatto! Instagram 1 di 13 Instagram 2 di 13 Instagram 3 di 13 Instagram 4 di 13 Instagram 5 di 13 Instagram 6 di 13 Instagram 7 di 13 Instagram 8 di 13 Instagram 9 di 13 Instagram 10 di 13 Instagram 11 di 13 Instagram 12 di 13 Instagram 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: