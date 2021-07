Carolina Marconi si rasa i capelli a zero: "Non ne potevo più, è stata una liberazione"

Carolina Marconi, che a marzo è stata operata per un tumore al seno, sta affrontando le sedute di chemioterapia. Sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un video in cui si rasa i capelli a zero da sola: "Ecco a voi la vostra pelatina. Non ne potevo più, vederli cadere, e rasarli è stata una liberazione". E, con la solita positività dimostrata in questi mesi, ha aggiunto: "Comunque non mollo mai, umore a 'pallettoni', nonostante tutto".