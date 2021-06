Carolina Marconi inizia la chemio: "Con la musica mi torna il sorriso"

Carolina Marconi non perde il sorriso, nonostante quello che sta attraversando sia un momento tutt'altro che facile. Le è stato diagnosticato un tumore al seno e, dopo l'intervento, deve affrontare la chemio. Su Instagram aggiorna i follower: "Ho messo il picc-port, la cannula di 41 cm in vena che mi seguirà x tutto il mio percorso" spiega. Ma nonostante la paura, una bella bachata a tutto volume in auto basta per farle ritrovare l'allegria.

"Secondo step raggiunto" scrive Carolina mostrando ai follower la foto del picc-port inserito. "Non vi nego che oggi avevo un po' di fifa e terrore, purtroppo sono crollata a piangere davanti all’infermiere... in questi casi piangere è uno sfogo... paradossalmente ti senti più forte di prima" racconta a chi la segue sui social. La paura del dolore è stata superata e tutto si è rivelato più semplice del previsto: "Sto bene non ho fastidi, ovviamente nn posso fare determinati sforzi" spiega la ex gieffina ai follower.



La Marconi può dirsi orgogliosa del suo coraggio e della forza con cui sta affrontando la sfida contro la malattia: "Mi merito un piatto di spaghetti al sugo", scherza. In vista dei prossimi step non si perde d'animo e tira fuori tutta la sua grinta: "Sono uscita dal policlinico Gemelli più tranquilla, ho messo una bella bachata in macchina, sapete che mi piace ballare, e con il ritmo della musica è ritornato il sorriso perché tutto passa nella vita e si combatte sempre a testa alta".

