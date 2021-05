Carolina Marconi racconta le sue paure prima della chemio

Un abito leggero e trasparente che svolazza al vento, lo sguardo verso il mare che si agita contro gli scogli. Carolina Marconi sceglie questo scatto per condividere con i follower le paure riguardo al ciclo di chemio che sta per iniziare. L'ex gieffina (ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello, nel 2004) ha rivelato qualche giorno fa di essersi operata di tumore al seno e di doversi sottoporre alla terapia durante i prossimi mesi.

"Ho approfittato di due giorni di sole prima di iniziare la chemio a metà giugno perché nn potrò più prendere sole", spiega Carolina ai suoi follower dopo averli ringraziati per il supporto che le hanno dato. "Ho un po’ di ansia ma sono fortunata perché ci sono tante persone che mi sono vicine e non mi fanno sentire sola", scrive. La perdita dei capelli la spaventa, ma cerca di vedere il lato positivo: "Mi divertirò a cambiare i look con le parrucche in questi mesi e se volete ci terremo compagnia così mi potrete dire quale preferite", e poi ricresceranno e lei è pronta ad accogliere ogni cambiamento. Perderà probabilmente anche le ciglia ma si fa coraggio: "Ci sono sempre quelle finte che posso incollare".



"Comunque io sto bene e affronterò tutto con tranquillità. L’atteggiamento per queste situazioni è non perdere mai l'entusiasmo come i bambini e il sorriso perché tutto si risolve e si combatte!", scrive la Marconi nel suo post, con il quale cerca di tranquillizzare i follower ma soprattutto se stessa.

Pochi giorni fa Carolina ha raccontato di aver ricevuto la diagnosi il 24 marzo, descrivendo il terrore e l'incredulità difronte alla notizia. "Mi sentivo finita come donna, distrutta mi mancava l’aria, ero persa" scrive ricordando quei terribili momenti. Il 6 aprile è stato il giorno dell'intervento, durato 8 ore: asportazione della mammella e ricostruzione del seno. "Prima di iniziare ho preso il cellulare e ho scritto 'ti amo' a tutte le persone a cui voglio bene", svela ai fan su Instagram. E ora un nuovo step da affrontare, la chemio che durerà sei mesi e che lei affronterà con coraggio e tenacia: "Combatterò e tornerò a sorridere come sempre", promette.

Potrebbe interessarti anche: