Carolina Marconi inizia la chemio: "Non si molla, sempre col sorriso"

Carolina Marconi ha deciso di condividere con i follower i passi più importanti della sua lotta contro il cancro, sempre con il sorriso sulle labbra e un atteggiamento positivo. Dopo aver parlato dell'intervento al seno e delle sue paure per l'inizio della chemio, si mostra durante la terapia e alla fine del primo ciclo confessa: "Ero spaventata non sapevo che effetto mi potesse fare... Ma poi la paura è finita, ho pensato a tutte le cose belle che dovrò fare una volta terminato tutto".

"4° step, eccomi qui appena finito il mio primo ciclo di chemio, non vi nego che me la stavo facendo addosso..." esordisce Carolina nel suo post. Pubblica una foto in cui si mostra solare e grintosa, ma non nasconde di aver avuto paura e di aver pianto, nascondendosi dietro la mascherina. Sono stati la simpatia degli infermieri, la musica, il sostegno dei follower e il pensiero sempre volto al futuro a darle la forza di resistere. "Ho pensato a tutte le cose belle che dovrò fare una volta terminato tutto, al mio grande sogno di diventare mamma, i miei progetti da realizzare... Devi pensare e sognare solo cose belle" ha rivelato.

"Poi il tempo è volato, e senza che me ne accorgessi ho finito il mio primo ciclo di chemio e questa è già una cosa positiva perché è meno uno, e vai!" scrive la protagonista della quarta edizione del "Grande Fratello". Non ha perso il buonumore, e nemmeno l'appetito: "Appena finito siamo andati al bar del Gemelli e mi sono fatta un bel panino... e stasera cucino il pesce spada".