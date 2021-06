Carolina Marconi si taglia i capelli: "SI avvicina il giorno della prima chemio"

Il momento è arrivato, mercoledì Carolina Marco ni comincerà la chemioterapia: "3° step, ho cominciato a tagliare i capelli xché si avvicina il giorno della chemio...", scrive l'ex gieffina (ha partecipato alla quarta edizione del "Grande Fratello", nel 2004 ), che a marzo è stata operata per un tumore al seno. "Ho sempre adorato i miei capelli lisci e neri e mai avrei immaginato un giorno di doverli tagliare così corti ... tra poco rimarrò completamente senza nulla come una noce di cocco", aggiunge accanto ad uno scatto che la ritrae sorridente in primo piano.

In realtà la showgirl ha dovuto per ora solo accorciare i capelli, che portava lunghissimi: "Tutto questo passerà, i capelli cresceranno, l’importante e’ la salute ..e’ quello che mi sento dire tutti i giorni ma chi sta facendo il mio stesso percorso sa, che e’ devastante (anche se ho il sorriso e cerco di essere positiva ), che e’ stato molto difficile e lo sarà ancor di più in questi mesi ma non smetterò mai nella mia vita di essere felice ed entusiasta come una bambina...", scrive ancora l'ex gieffina, che ha affrontato finora la malattia, l'intervento e il percorso di guarigione cercando di non perdere mai il sorriso e la positività: "Comunque vedendomi bene nn ci sto poi così mal , mi piaccio ... certo adesso dovrò vedere come saro’ da rasata ...", aggiunge.

Sin dalla diagnosi di tumore al seno Carolina ha sempre tenuto aggiornati i suoi fan sulla sua condizione. A inizio giugno aveva scritto su Instagram: "Oggi il 3 giugno sarà x me una data importante :ho messo il picc-port ,la cannula di 41 cm in vena che mi seguirà x tutto il mio percorso (chemio)...secondo step raggiunto visto che il 1 era L’ intervento...".

Carolina Marconi racconta le sue paure prima della chemio Instagram 1 di 20 Instagram 2 di 20 Instagram 3 di 20 Instagram 4 di 20 Instagram 5 di 20 Instagram 6 di 20 Instagram 7 di 20 Instagram 8 di 20 Instagram 9 di 20 Instagram 10 di 20 Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 Instagram 13 di 20 Instagram 14 di 20 Instagram 15 di 20 Instagram 16 di 20 Instagram 17 di 20 Instagram 18 di 20 Instagram 19 di 20 Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi Anche Carolina Marconi racconta le sue paure prima della chemio

E adesso è arrivato il terzo step, che l'ex gieffina affronterà ancora una volta col sorriso, anche se "non è facile". Insieme a lei a sostenerla in questa lunga e difficile battaglia c'è sua sorella Elisabetta e le sue amiche di sempre, con le quali, dopo aver tagliato i capelli, la showgirl è andata a "festeggiare" come mostrano le sue storie su Instagram. "Grazie x starmi vicino apprezzo tanto il vostro sostegno" scrive ancora Carolina che aggiunge l'hashtag #nnsimollaunca**o #tumorealseno".