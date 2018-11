Il taglio solidale di Marlène Schiappa: la ministra francese dona i capelli alle donne malate di cancro

"E' molto semplice. Tagliate almeno 25 cm di capelli per formare una o più ciocche e inviatele per posta!". E' l'invito di Marlène Schiappa, ministra francese alle pari Opportunità, che su Facebook ha postato alcune foto del suo nuovo taglio solidale. La ministra ha deciso infatti di tagliarsi i capelli per donarli a un'associazione che fabbrica parrucche per le donne malate di cancro. E ha invitato i suoi followers a fare lo stesso: aiutare le donne malate di tumore che spesso non posso permettersi i costi di una parrucca vera.