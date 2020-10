Caso magliette rubate, Marco Carta assolto in appello a Milano

Marco Carta è volato in Grecia, a Mykonos, dopo lo scandalo che l'ha travolto in Italia. Il cantante, infatti, è accusato di furto aggravato alla Rinascente di piazza del Duomo a Milano. E anche se il giudice non ha convalidato l'arresto a settembre sarà processato e rischia fino a 6 anni di carcere. Per dimenticare i guai, Marco si è regalato una breve vacanza con il fidanzato Sirio come mostrano le foto pubblicate dal settimanale "Chi". Tra baci appassionati a bordo piscina e feste...

leggi tutto