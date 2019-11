L'amica di Marco Carta voleva rubare le magliette per fargli un regalo a sorpresa

E' "insufficiente e contraddittoria" la prova che Marco Carta abbia concorso nel furto di 6 magliette, il 31 maggio alla Rinascente, di Milano. A scriverlo è il giudice Stefano Caramellino, nelle motivazioni della sentenza di assoluzione "per non avere commesso il fatto" del cantante dall'accusa di furto. Secondo il giudice l'amica del cantante voleva rubare le magliette per fargli un regalo.