Milano, Marco Carta assolto per il furto di magliette

Il cantante Marco Carta è stato assolto "per non aver commesso il fatto" dal giudice del tribunale di Milano, Stefano Caramellino: era accusato del furto di sei magliette del valore di 1.200 euro, avvenuto il 31 maggio alla Rinascente. Il pm Nicola Rossato aveva chiesto per Carta otto mesi di carcere e una multa da 400 euro.

"Oddio! Grazie!". Sono state le prime parole tra le lacrime del cantante, al telefono con il suo difensore Ciro Simone Giordano. L'ex vincitore di Amici e di Sanremo

non era presente in aula davanti al giudice di Milano Stefano Caramellino della sesta penale, dove questa mattina sono stati proiettati i video delle telecamere di sorveglianza del grande magazzino. Il pm di Milano Nicola Rossato impugnerà la sentenza di assoluzione "per non avere commesso il fatto", lo si apprende da fonti

giudiziarie.

La scorsa udienza era stato stralciato il procedimento a carico di Fabiana Muscas, l'infermiera 53enne che quella sera fu arrestata insieme a Carta (per lei l'arresto fu convalidato, per il cantante no). La donna, assistita dal legale Giuseppe Castellano, ha chiesto di potere svolgere lavori di pubblica utilità in un'associazione che si occupa di donne vittime della tratta della prostituzione a Cagliari e il giudice deciderà se accogliere la richiesta nell'udienza del 17 dicembre.