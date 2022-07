Cadorago (Como), donna di 33 anni uccisa a coltellate: fermato il compagno

Per il delitto è stato fermato il compagno Marco Campanaro , 39 anni, con il quale la vittima conviveva da poco più di un anno. L'omicidio sarebbe avvenuto al termine di un litigio. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa che, attorno alle 4:45 del mattino, hanno sentito delle grida provenire dall'interno dell'abitazione. I vicini, due coniugi, sono scesi al primo piano nel tentativo di porre fine all'aggressione, ma nessuno ha aperto la porta e a quel punto hanno chiamato i carabinieri.

Quando i soccorsi sono arrivati, però, per la donna era già tardi. I carabinieri giungendo sul posto, hanno trovato

Campanaro in

stato di shock

e lo hanno fermato. L'uomo, magazziniere in Svizzera e incensurato, è stato posto in stato di fermo per l'omicidio.

Secondo una prima ipotesi, potrebbe trattarsi di un

omicidio passionale

diverse coltellate

: il 39enne potrebbe aver ucciso la compagna, colpendola più volte, per gelosia. Il corpo della vittima è stato ritrovato in bagno con segni di