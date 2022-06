Vicenza, il compagno della donna uccisa dall'ex: "E' colpa dei giudici, ora vengano a vedere la mia Lidia nella bara"

C'è tanta rabbia, dolore e amarezza nelle parole di Daniele Mondello che si sfoga contro il sistema, a poche ore dall'omicidio della sua compagna, la 42enne di origine serbe Lidia Miljkovic , per mano dell'ex marito, il cittadino bosniaco, Zlatan Vasiljevic , a Vicenza . L'assasino era stato arrestato nel 2019 per reiterati maltrattamenti in famiglia e ora il tribunale della città veneta aveva dichiarato la cessazione dell'affido esclusivo dei due figli, di 13 e 16 anni.

"Finché il sistema rimane questo, le donne continueranno a essere uccise"

- Adesso, "per ogni cosa bisognava mediare con il padre: scuola, tempo libero, medicine", afferma ancora incredulo Mondello a "La Repubblica". Ma lui era completamente assente nella vita dei ragazzi. "Non ha mai pagato gli alimenti e Lidia non l'ha mai denunciato, perché a lei non interessavano i soldi: voleva solo il bene dei suoi figli", osserva l'uomo, sottolineando che era anche decaduto il divieto di avvicinamento: "Certo, per loro era una brava persona adesso. E io mi dispero, sa per quale motivo? Perché finché il sistema rimane questo, le donne continueranno a essere uccise. Lidia non sarà l'ultima".