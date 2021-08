Cade dal monopattino elettrico, 13enne muore nel Milanese

Un ragazzo di 13 anni è morto dopo essere caduto col monopattino elettrico a Sesto San Giovanni (Milano), lungo il percorso ciclabile di viale Antonio Gramsci. Il giovane era arrivato in coma all'ospedale Niguarda di Milano e le sue condizioni erano apparse disperate già ai primi soccorritori. Pare che il 13enne avesse chiesto a un amichetto di provare il suo monopattino per la prima volta.

La dinamica - L'incidente è avvenuto, intorno alle 16 del pomeriggio, lungo la pista ciclabile di Viale Gramsci. Il giovane è caduto violentemente a terra dopo aver sbandato col monopattino elettrico. A dare l'allarme è stata un'infermiera che ha assistito per caso all'incidente e ha attirato l'attenzione di una pattuglia di passaggio.

I soccorsi - Il giovane, classe 2008, è apparso in condizioni disperate già nel momento in cui è stato portato all'ospedale, al Niguarda di Milano, dove è arrivato in coma e con un quadro clinico delicatissimo. Era in arresto cardiocircolatorio al momento dell'arrivo dei soccorsi: è stato intubato sul posto e sono state eseguite le manovre di rianimazione nel disperato tentativo di salvarlo.

La polizia locale sta eseguendo le verifiche del caso per acceratre la dinamica della tragedia. Pare che la vittima non indossasse il casco e che il monopattino non fosse suo.