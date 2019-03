Bus dirottato, i carabinieri raccontano: “I ragazzi liberati chiedevano ancora aiuto”

“L'autobus è stato intercettato in soli 9 minuti dalla segnalazione e in 4 i ragazzi sono stati fatti scendere”. A parlare in diretta a “Mattino Cinque” è il tenente colonnello dei carabinieri di San Donato, Paolo Abbrate. Racconta dell’intervento delle forze dell’ordine avvenuto nel Milanese per bloccare il bus dirottato e poi dato alle fiamme da un 47enne di origini senegalesi, con a bordo 51 studenti di una scuola di Crema.



“Vogliamo farvi arrivare l’applauso di tutta Italia”, commentano dallo studio: secondo le prime ricostruzioni, l'intervento delle forze dell'ordine ha evitato il peggio. “Quando li abbiamo fatti scendere – aggiunge Giovanna Calvaruto, che era nella pattuglia che ha fermato il pullman – i ragazzi erano ancora spaventati e gridavano 'aiuto, aiuto!'. Ma al contempo erano sollevati e felici di essere stati liberati”.