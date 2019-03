Bus dirottato a Milano, il terrore sul volto degli studenti Ansa 1 di 22 Ansa 2 di 22 Ansa 3 di 22 Ansa 4 di 22 Ansa 5 di 22 Ansa 6 di 22 Ansa 7 di 22 Ansa 8 di 22 Ansa 9 di 22 Ansa 10 di 22 Ansa 11 di 22 Ansa 12 di 22 Ansa 13 di 22 Ansa 14 di 22 Ansa 15 di 22 Ansa 16 di 22 Ansa 17 di 22 Ansa 18 di 22 Ansa 19 di 22 Ansa 20 di 22 Ansa 21 di 22 Ansa 22 di 22 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Terrorizzati ma tutti in salvo i 51 studenti che si trovavano a bordo del bus dirottato a Milano, sulla strada provinciale Paullese. L'autore del gesto, un 47enne di origini senegalesi, Ousseynou Sy, è stato arrestato dopo aver sequestrato e dato fuoco al mezzo. leggi tutto

L'uomo "ci ha preso i telefoni ma un compagno è riuscito a tenerlo", ha riferito una ragazzina. "Eravamo ammanettati, lui ci diceva che non sarebbe successo niente e ogni volta minacciava di versare la benzina". Un'altra alunna tra i 51 studenti a bordo del bus ha raccontato alla zia "che il sequestratore ha detto agli insegnanti di legare i bambini e che voleva andare a Linate". "Ora è tutto finito, i bambini sono più tranquilli di noi", ha affermato la donna.



L'allarme lanciato da un ragazzino a bordo - A dare l'allarme e a far scattare l'intervento dei carabinieri è stato uno dei ragazzini a bordo. Il 47enne era alla guida del bus che doveva riportare i ragazzini a scuola, dopo un'attività sportiva all'aperto. Ad un certo punto l'uomo avrebbe cambiato percorso e, rivolgendosi agli studenti con in mano un coltello, avrebbe detto: "Andiamo a Linate, qui non scende più nessuno". Uno degli studenti a bordo ha però chiamato con il cellulare i genitori che, a loro volta, hanno avvisato i militari.