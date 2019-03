Milano, senegalese dirotta autobus di studenti e poi gli dà fuoco | "Voleva andare fino alla pista di Linate e suicidarsi"

Un 47enne di origini senegalesi, Ousseynou Sy , è stato arrestato dopo aver sequestrato un autobus carico di studenti per poi dar fuoco al mezzo. E' successo a San Donato, alle porte di Milano. L'uomo, italiano dal 2004 e con precedenti per guida in stato di ebbrezza e violenza sessuale, aveva minacciato di uccidersi: "Voglio farla finita, vanno fermate le morti nel Mediterraneo". Lievemente intossicati alcuni ragazzini.

A bordo dell'autobus c'erano 51 ragazzini della scuola media Vailati di Crema (nel Cremonese) con le loro insegnanti. Ventidue bambini e un adulto sono stati trasferiti negli ospedali della zona. Un ragazzino e un adulto sono in codice giallo, gli altri in codice verde. L'autore del gesto è invece stato trasportato con i carabinieri a San Donato. Tutti gli altri bambini sono stati visitati sul posto in attesa dei genitori. Per Ousseynou Sy le accuse sono di sequestro di persona, strage, incendio e resistenza.



Sequestratore ha detto: "Non si salverà nessuno" - "Non si salverà nessuno", ha detto Ousseynou Sy poco dopo aver sequestrato il mezzo ed essersi diretto verso l'aeroporto di Linate. Lo ha riferito il comandante provinciale dei Carabinieri Luca De Marchis. Appena i militari hanno bloccato il mezzo, l'uomo è sceso dal pullman con in mano un accendino e ha dato fuoco al mezzo, mentre i carabinieri salvavano dalla parte posteriore i ragazzi dopo aver rotto i finestrini.



I ragazzini legati con le fascette da elettricista - "Ci ha ammanettati e ci minacciava. Diceva che se ci muovevamo, versava la benzina e accendeva il fuoco. Continuava a dire che le persone in Africa muoiono e la colpa è di Di Maio e Salvini. Poi i carabinieri ci hanno salvati". Questo il racconto di una ragazzina che era sul bus sequestrato da Ousseynou Sy. "Ci ha preso i telefoni ma un compagno è riuscito a tenerlo. Eravamo ammanettati con le fascette da elettricista. Ci diceva che non succederà niente e ogni volta minacciava di versare la benzina", ha aggiunto la testimone. La zia di un'altra delle alunne che erano sul bus, Elisabetta, ha raccontato che la nipote le ha riferito "che il sequestratore ha detto agli insegnanti di legare i bambini, ha sequestrato tutti i telefoni". "Ha detto anche che voleva andare a Linate", ha confermato la donna. "Ora i bambini - ha concluso - sono più tranquilli di noi".