Brianza, identificato e denunciato il piromane che aveva incendiato 28 auto in pochi giorni

L'attività di indagine, condotta dai militari dell’Arma e coordinata della Procura della Repubblica di Monza, è stata avviata dopo che il 6 aprile 2022 a Giussano, passata da poco la mezzanotte, ignoti avevano incendiato dolosamente sette autovetture parcheggiate rispettivamente in piazza Lombardi, Via Cavera e piazza San Giacomo, tutti punti vicini tra loro e facilmente raggiungibili anche a piedi o in bicicletta. La mattina seguente, acquisite e analizzate le immagini degli impianti di video-sorveglianza di zona, i carabinieri hanno immediatamente notato che proprio nella fascia oraria degli incendi, un uomo aveva effettuato svariati transiti a bordo di una bicicletta.

L'uomo ha diversi precedenti

L'uomo, subito identificato nell'allora 38enne, era già noto ai carabinieri di Giussano per diversi precedenti: pluripregiudicato per estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, furti aggravati, maltrattamenti in famiglia, evasione, atti osceni in luogo pubblico, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, truffa, guida in stato di ebbrezza. Rintracciato in un’abitazione vicina ai luoghi dove erano state appiccate le fiamme, il 38enne è stato trovato con ancora indosso i vestiti utilizzati la notte precedente. Lo sviluppo delle indagini ha poi permesso di ricostruire che quella notte l’uomo, a bordo della propria bicicletta, si era recato anche nei vicini comuni di Carugo e Mariano Comense incendiando altre dodici autovetture.