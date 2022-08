Roma, fermato il presunto piromane della "Bancarella del Professore": è un senza fissa dimora

E' stato travolto da una solidarietà straordinaria e inaspettata da tutta Italia e può riaprire i battenti in tempi record, a pochi giorni, dal rogo che ha ridotto in cenere la sua attività , Alberto Maccaroni, proprietario della storica rivendita di libri usati nota come la "Bancarella del Professore", in piazzale Flaminio, a Roma. Le fiamme del 9 luglio, forse "una bravata da ragazzi", come ipotizzato fin da subito da Maccaroni, avevano mandato in fumo circa 6mila volumi e quasi 30 anni di lavoro, in quei 10 metri quadri che rappresentano un baluardo e un punto di ritrovo per romani e turisti appassionati di letteratura e cultura. Ora con 2-3.000 libri donati da Nord a Sud ("Milano è stata con noi particolarmente generosa", sottolinea, commosso e felice, Maccaroni, raggiunto alla riapertura dell'attività da Tgcom24) si può ripartire: salvato, così, un pezzo di storia della Capitale.

L'inchiesta -

fermo

-

reiterazione dei reati

sette incendi

ha ammesso di fare uso di stupefacenti

ha agito sotto l'effetto della droga

Per i magistrati che hanno disposto il- secondo quanto riporta il quotidianoil Messaggerononostante l'uomo sia incensurato, c'è il forte pericolo di "". Le indagini hanno portato a ritenere il 51enne responsabile dinel centro storico della Capitale.Nei confronti dell'indagato è stato ravvisato anche il "pericolo di fuga" perché risulta senza fissa dimora, un lavoro stabile e privo contatti familiari "recenti e assidui". Il presunto piromane non risulta un paziente psichiatrico, mae si è giustificato dicendo che

La mappa dei roghi -

"Bancarella del Professore"

9 luglio

sette incendi

23 maggio

27 giugno

9 luglio

9 luglio

9 luglio

9 luglio

Oltre all'incendio della, che nella notte delaveva mandato in fumo circa 6mila volumi dello stand storico di piazzale Flaminio, punto di riferimento culturale di romani e turisti, il presunto piromane per la Procura avrebbe colpito altre volte. I magistrati gli attribuiscono ben. L'indagato avrebbe dato fuoco a delle cassette di frutta e verdura accantonate nei pressi dell'associazione Sguardo al futuro Onlus di via della Tenuta di Torrenova, per cui era stato denunciato il. E ancora al 51enne vengono addebitati i roghi dei contenitori Ama in uso al ristorante Cuccurucù di via Capoprati (); dei cassonetti dei rifiuti disposti su viale di Tor di Quinto (); dei tavolini esterni del ristorante Lo Sgobbone di via Podesti (); dell'ombrellone del locale Vignola in via del Vignola (), dei vasi delle piante del bar Mio Caffè in via Flaminia () sempre nella stessa notte dello stand di libri usati, a Flaminio, poi riaperto in tempi record il 13 luglio grazie alla solidarietà dei cittadini. A incastrarlo le immagini riprese dalle telecamere. E poi i particolari rivelati da alcuni testimoni e il particolare che durante le incursioni, armato di accendino, abbia sempre indossato lo stesso cappellino, rosso, della As Roma.