Roma, incendio in via della Pisana: arrestato piromane

L'uomo, un 62enne italiano , è stato fermato dagli agenti di polizia mentre si aggirava in zona con un accendino in mano. Ad accorgersi della sua presenza i vigili del fuoco intervenuti per domare il rogo. L'accusa contestata è di incendio boschivo doloso .

Domenica via della Pisana è stata chiusa al traffico per più di un'ora causando

disagi nella circolazione

circoscritto all'area boschiva

sede del Consiglio regionale del Lazio

. L'incendio è stato, ma particolare attenzione è stata riservata per evitare che le fiamme si propagassero verso la vicina



"Sono intervenute subito tutte le autorità competenti, la

Protezione civile e i vigili del fuoco

presidente del Municipio XII, Elio Tomassetti

sotto controllo

, le quali hanno messo in campo tutti gli strumenti necessari per isolare l`area in oggetto ed evitare che l`incendio si avvicinasse alle abitazioni - ha spiegato poco dopo lo scoppio del rogo il-. Sono stati utilizzati i primi due elicotteri e ora si sta procedendo anche con un canadair e con interventi sul terreno per concludere la bonifica dell'area. Si è riuscito inoltre a salvare e mettere in sicurezza le aree industriali dall'altra parte di via della Pisana e per ora possiamo dire che la situazione è in via di messa. Ne approfitto per ringraziare l`imponente lavoro dei vigili del fuoco e della Protezione civile".

"Roma continua a essere

sotto attacco

Roberto Gualtieri

- ha aggiunto -, anche questo incendio è partito da più punti diversi. Come ha detto anche il sindaco, la città merita chiarezza per individuare le responsabilità di questi roghi. Noi stiamo continuando e continueremo a monitorare le aree pubbliche e private per evitare che terreni incolti producano situazioni come questa".