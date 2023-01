Piromane sul Carso, quattro roghi in 24 ore a Monfalcone

Un piromane potrebbe essere all'origine dei quattro incendi scoppiati nell'arco di 24 sul Carso.

L'ultiomo è divampato nel territorio comunale di Monfalcone (Gorizia). Anche in questo, come nei precedenti casi, non si è trattato di un vasto rogo, ma la successione degli incendi e il probabile ritrovamento di inneschi fanno ritenere che le fiamme possano essere state appiccate da qualcuno. Indagini sono in corso in tal senso.