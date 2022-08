Bergamo, ladri entrano in una casa: rubano computer, gioielli e poi... mangiano merendine e bevono prosecco

"Naturalmente, ho denunciato tutto ai carabinieri e, per quanto ne so, in zona ci sono stati anche altri furti, tanto che qualcuno ha affisso sulla porta d'ingresso del palazzo un foglietto con la scritta: 'Attenzione, ladri in azione'. Oltre alla paura c'è stato anche il danno - ha aggiunto la donna -. I ladri si sono portati via il computer dell'azienda per cui lavoro, diversi gioielli in oro e metallo e parecchie monete da collezione del mio compagno". Il tutto avrebbe un valore di circa 3mila euro. I malviventi hanno inoltre danneggiato la portafinestra del balcone, dalla quale sono entrati in casa.