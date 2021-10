Ansa

Chissà se si è ispirato all'omonimo romanzo di Andrea Camilleri il 35enne di Pizzighettone che da tre anni era diventato l'incubo delle scuole del Lodigiano. In realtà, l'uomo, a cui ora la Squadra Mobile della questura di Lodi ha notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere dopo avergli attribuito 12 colpi, del personaggio del romanzo con Montalbano ha preso solo il nome. Il "ladro di merendine" - così ormai era stato rinominato - si era infatti specializzato in furti in istituti scolastici, di incassi dei distributori di snack, comprese le stesse merende.