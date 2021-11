Ostia, ruba in un ristorante ma poi si ubriaca e si addormenta: arrestato

Ha scassinato la finestra ed è entrato in piena notte con un complice all'interno di un ristorante di Ostia , con l'obiettivo di rubare nelle cucine. Ma ha cominciato a bere dalle bottiglie che erano nel locale fino ad ubriacarsi e si è addormentato nel magazzino dove è stato trovato dai carabinieri. E' questo l'epilogo del tentativo di furto organizzato da un 38enne tunisino con precedenti penali.

Secondo quanto ricostruito dai militari attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, l'uomo è entrato nel ristorante con il complice e ha cominciato a frugare tra gli scaffali prendendo liquori, vini pregiati ma anche un microonde e varia attrezzatura da lavoro, mentre il complice portava via la refurtiva, lui ha continuato a prendere merce e ha cominciato a bere fino ad ubriacarsi. Il tunisino è stato così fermato e processato per direttissima: il tribunale ha convalidato l'arresto e lo ha condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per furto aggravato.