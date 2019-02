Bergamo, 25enne uccisa a coltellate in garage: fermato l'ex compagno

Una donna di 25 anni è stata uccisa e sua sorella è rimasta gravemente ferita in un garage di Curno (Bergamo). L'aggressore sarebbe l'ex compagno della vittima, un tunisino già fermato in passato dai carabinieri. La 25enne sarebbe stata uccisa con una coltellata al cuore. Secondo gli inquirenti, l'uomo l'avrebbe aspettata sotto casa per poi colpirla a morte.