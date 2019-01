Savona, uccise la ex a coltellate: 22enne condannato all'ergastolo

E' stato condannato all'ergastolo Alessio Alamia, il 22enne che il 7 aprile del 2017 uccise nella sua casa di Pietra Ligure la ex fidanzata 21enne, Janira D'Amato, con 49 coltellate. La sentenza della Corte d'assise è arrivata dopo oltre cinque ore di Camera di consiglio. Alamia, che non era in aula al momento della lettura della sentenza, è stato assolto dall'accusa di stalking "perché il fatto non sussiste".