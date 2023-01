Denunciato attivista "Ultima generazione", ha violato foglio di via

Per l'attivista la questura di Pavia ha chiesto ai giudici di applicare la sorveglianza speciale per un anno per una serie di blitz negli ultimi mesi, tra cui quello del 7 dicembre con vernice lanciata sull'ingresso del Teatro alla Scala e un altro a luglio quando, assieme ad altri, si incollò al vetro di protezione della Primavera del Botticelli agli Uffizi di Firenze.

"Ero andato a Roma per rilasciare un'intervista a un programma tv e sono stato bloccato e accompagnato a riprendere un treno", ha spiegato il 20enne. Il foglio di via obbligatorio era stato emesso nei suoi confronti nei mesi scorsi per alcune azioni di blocco stradale a cui aveva preso parte. "Ero a Roma solo per quell'intervista", ha voluto precisare il giovane, spiegando di non aver partecipato invece all'ultima azione di protesta del gruppo, ossia il lancio di vernice contro la facciata del Senato.

"Noi difendiamo il carattere non violento delle nostre azioni - ha rivendicato Ficicchia -. I nostri metodi sono discutibili, ma non meritiamo questo livello di repressione - ha aggiunto -. Ci sono accordi internazionali firmati in cui si stabilisce che non si deve più investire sui combustibili fossili e l'Italia sta violando questi accordi".