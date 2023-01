Blitz Senato, tornano liberi i tre attivisti arrestati per i muri imbrattati

Tornano libere le tre persone arrestate per il blitz al Senato.

I tre attivisti erano stati fermati per l'imbrattamento dei muri esterni di Palazzo Madama con vernice rossa. Il giudice per le direttissime del tribunale di Roma ha infatti convalidato gli arresti di Davide Nensi, Alessandro Sulis e Laura Paracini, disponendo però la loro scarcerazione. Il processo per loro, tutti accusati di danneggiamento aggravato, sarà il 12 maggio. La procura aveva sollecitato l'obbligo di dimora per i tre indagati.