Milano, lanciano vernice sulla facciata del Teatro alla Scala: bloccati

A Milano cinque persone hanno imbrattato con vernice colorata l'ingresso del Teatro alla Scala.

Si tratta di attivisti del gruppo "Ultima generazione", che sono stati bloccati dalla polizia e portati in questura. Durante l'atto dimostrativo, avvenuto a poche ore dalla Prima, hanno esposto un cartello con la scritta "Ultima generazione - no gas no carbone".