Attacco hacker al gruppo San Carlo, il colosso delle patatine non paga il riscatto e denuncia

Riscatto non pagato Ad attaccare la San Carlo sono stati gli hacker del gruppo internazionale Conti, che hanno chiesto un riscatto, non pagato dall'azienda. I pirati informatici hanno allegato anche una serie di documenti trafugati, tra cui fatture e scansioni di documenti d'identità dei dipendenti. Tutto materiale risultato poi autentico.

La "gang" Conti Il gruppo Conti è attiva da oltre un anno e ha messo a segno diverse azioni contro aziende, istituzioni, forze dell'ordine, ospedali e servizi di emergenza, anche nel pieno della pandemia di Covid-19. La "gang" utilizza sempre la tecnica ransomware e chiede un riscatto per restituire i dati trafugati.

A maggio fu colpito il sistema nazionale irlandese A maggio, in Irlanda, proprio gli hacker del gruppo Conti hanno bloccato rete informatica del sistema sanitario nazionale, provocando la cancellazione degli appuntamenti, la chiusura dei centri di analisi raggi X e ritardi nei test Covid. L'Fbi ha collegato la gang Conti a più di 400 attacchi informatici contro organizzazioni in tutto il mondo, tre quarti dei quali hanno sede negli Stati Uniti, con richieste fino a 40 milioni di dollari.

Nel mirino degli hacker anche l'Iran Un attacco hacker al sistema governativo che regola i sussidi per il carburante ha bloccato le stazioni di servizio in Iran. Un account della televisione di stato iraniana online ha condiviso immagini di lunghe file di auto in attesa di fare il pieno a Teheran. Anche un giornalista dell'Associated Press ha visto una lunga coda di auto in una stazione di servizio della capitale, con le pompe spente e la stazione chiusa.

La tv di Stato non ha spiegato quale fosse il problema, ma ha affermato che i funzionari del ministero del Petrolio hanno tenuto una "riunione di emergenza" per risolvere il problema tecnico. L'agenzia di stampa semiufficiale Isna, che ha definito l'incidente un attacco informatico, ha affermato che quelli che hanno cercato di acquistare carburante tramite la carta rilasciata dal governo, hanno ricevuto un messaggio con le parole "attacco informatico 64411". La maggior parte degli iraniani si affida a questi sussidi per comprare il carburante.