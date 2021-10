Attacco hacker alla Siae, chiesti 500mila dollari per tutti i dati

ansa

"Il prezzo per tutti i dati è di 500mila dollari". E' quanto chiesto dal gruppo di hacker Everest ransom, che ha rivendicato l'attacco alla rete Siae, in un messaggio su web in cui si rivolge anche agli agenti delle celebrità per contrattare singole vendite in privato. "Abbiamo documenti finanziari e altro - hanno spiegato -. Un numero enorme di passaporti, patenti di guida, documenti di pagamento, conti bancari, carte di credito e altri dati utente".