Hackerata la piattaforma Twitch | Diffusi i compensi milionari degli streamer

Secondo quanto riportato dalla testata tecnologica The Verge, sarebbero stati diffusi oltre 125 Gb di file, tra cui il codice sorgente, responsabile del funzionamento della piattaforma. Tra le motivazioni dell'attacco hacker ci sarebbe la volontà di un cambiamento radicale. L’utente anonimo che ha diffuso online i file ha, infatti, sottolineato di averlo fatto per “favorire una maggiore competizione negli spazi online di streaming video".

La perdita di dati includerebbe 3 anni di dettagli sui pagamenti dei creators di Twitch ed è etichettata come “parte 1”, il che suggerisce che potrebbero esserci altre novità sulla diffusione delle informazioni. I documenti trapelati mostrano che gli streamer più popolari, come Shroud, Nickmercs e DrLupo, hanno guadagnato milioni di dollari lavorando come creators per la piattaforma, a cui sono da aggiungere gli introiti derivati da merchandising, YouTube, sponsorizzazioni e donazioni esterne.

Intanto Twitch ha confermato l’avvenuto hackeraggio, tranquillizzando gli utenti sul fatto che il team dell’app stia lavorando per comprendere l’estensione del furto di dati. La perdita non sembra includere password o informazioni sensibili, ma è comunque consigliato il cambio delle credenziali d’accesso.

Di recente Twitch era stato protagonista della lotta contro l’odio e le molestie manifestate online, dopo che alcuni streamer della piattaforma avevano portato avanti una protesta contro la mancanza di azione dell'azienda, attraverso l’hashtag #DoBetterTwitch, lo stesso che ha usato l’utente anonimo per diffondere i file hackerati.