Facebook down, le scuse di Zuckerberg: "Tanti si affidano a noi"

Dopo il blackout di tutto l'ecosistema Facebook, che lunedì si è protratto per ore, arrivano le scuse ufficiali di Mark Zuckerberg, postate sul suo profilo. "Scusate per l'interruzione - scrive -: sappiamo quante persone fanno affidamento sui nostri servizi per restare connesse". Scuse anche dal capo di Whatsapp, Will Cathcart: "Sono grato a tutti coloro che hanno lavorato duramente per riportare il nostro servizio all'affidabilità che ci si aspetta".