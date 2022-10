Assago (Milano), uomo accoltella 5 persone in un centro commerciale

Ad Assago (Milano) un uomo ha accoltellato 5 persone all'intero del centro commerciale di via Milanofiori.

L'aggressore è stato bloccato dai carabinieri. I feriti sono stati trasportati in ospedale con l'elisoccorso in gravi condizioni. Al momento non è chiaro se si sia trattato di una lite o del gesto di uno squilibrato.