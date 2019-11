ArcelorMittal, i pm: distratti beni del fallimento Ilva, perquisizioni a Milano e a Taranto

I pm milanesi che indagano sul caso Ilva-ArcelorMittal contestano, nel procedimento aperto contro ignoti, non solo le false comunicazioni al mercato ma anche il reato di distrazione di beni del fallimento Ilva. Intanto la guardia di finanza, su ordine della Procura di Taranto e di quella di Milano, ha in corso perquisizioni e sequestri di documenti negli uffici di ArcelorMittal nella città pugliese e in quella lombarda.